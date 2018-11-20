ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جولة لمحافظ أسيوط لمتابعة الأعمال بشارعي بورسعيد ورياض

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:38 م
أعمال رفع الاشغالات
أعمال رفع الاشغالات ورصف شارع رياض
إيهاب عمر
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في جولة مفاجئة عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة أسيوط في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع بورسعيد بحي غرب مدينة أسيوط يرافقه عبدالروؤف النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب ونواب ومساعدي الحي ووجه باستمرار خطة رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشارع وحتى ميدان المجاهدين وتكثيف الحملات على مدار اليوم وإزالة جميع اللافتات أعلي أعمدة الكهرباء والقضاء على أية تجمعات للقمامة مشددًا على التنسيق بين الحي وشرطة المرافق في استمرار شن الحملات الدورية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط يرافقه محمد حلمي رئيس الحي ونواب ومساعدي الحي لافتا أن أعمال الرصف بدأت بعد رفع جميع الإشغالات والحواجز والباعة الجائلين من الشارع وذلك في إطار تنفيذ خطة الرصف الموضوعة مسبقًا لاستكمال أعمال رد الشيء لأصله موجها بضرورة التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق وتحرير محاضر للمخالفين فضلا عن تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لعدم عودة الإشغالات الشارع واستكمال باقي الخدمات به.

وأكد اللواء جمال نور الدين أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.
loading...

ترشيحاتنا

فان دايك يواسي حكم مباراة ألمانيا وهولندا بعد وفاة والدته.. فيديو

أزارو يقود المغرب في مواجهة قوية ودية أمام تونس.. اليوم

كريم شحاتة يكشف عن بديل كارتيرون حال هزيمة الأهلي من الوصل

قرينة الرئيس تهنئ المسلمين بالمولد النبوي: لا تحقرن من المعروف شيئا

القوى العاملة:تعيين 325 شابا..وإصدار 1124 شهادة قياس المهارة بجنوب سيناء

حالة واحدة لتجنب إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام من الكاف

سوق الكتروني يعرض أسدا للبيع بـ 20 ألف جنيه في أسيوط

تحذير.. امسح هذه التطبيقات فورا من هاتفك الـ أندرويد

في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

ننشر أبرز تصريحات حلا شيحا في صاحبة السعادة.. وهذا ما قالته عن قرار خلع الحجاب

بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو

شابة تكسر ذراع قاطع طريق حاول سرقة هاتفها المحمول .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

فيديو

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو
الأوقاف: نصارع الزمن لتحقيق أهداف الرئيس السيسي.. فيديو
شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو
أطفال يقدمون برنامج صباح الخير يا عرب لهذا السبب.. فيديو
وزيرة الصحة: الانتهاء من علاج أكثر من مليون مريض..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟