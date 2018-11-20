جولة لمحافظ أسيوط لمتابعة الأعمال بشارعي بورسعيد ورياض

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في جولة مفاجئة عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة أسيوط في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع بورسعيد بحي غرب مدينة أسيوط يرافقه عبدالروؤف النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب ونواب ومساعدي الحي ووجه باستمرار خطة رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشارع وحتى ميدان المجاهدين وتكثيف الحملات على مدار اليوم وإزالة جميع اللافتات أعلي أعمدة الكهرباء والقضاء على أية تجمعات للقمامة مشددًا على التنسيق بين الحي وشرطة المرافق في استمرار شن الحملات الدورية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين.



وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط يرافقه محمد حلمي رئيس الحي ونواب ومساعدي الحي لافتا أن أعمال الرصف بدأت بعد رفع جميع الإشغالات والحواجز والباعة الجائلين من الشارع وذلك في إطار تنفيذ خطة الرصف الموضوعة مسبقًا لاستكمال أعمال رد الشيء لأصله موجها بضرورة التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق وتحرير محاضر للمخالفين فضلا عن تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لعدم عودة الإشغالات الشارع واستكمال باقي الخدمات به.



وأكد اللواء جمال نور الدين أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.