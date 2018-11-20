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منوعات

شابة تكسر ذراع قاطع طريق حاول سرقة هاتفها المحمول .. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
أحمد شريف
لم يتخيل قاطع طريق في البرازيل أن يلقى مصيره ، على يد شابة حاول سرقة هاتفها المحمول، بعد أن باغتته بردة فعل مفاجئة لم يتوقعها البلطجي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، دخل قاطع طريق بالغ من العمر 18 عاما، في نوبة من الصراخ والبكاء، بعد أن قامت شابة تدعى سابرينا ليتس ، 22، باسقاط اللص المراهق و كسر يده بين أقدامها، كما يفعل لاعبو المصارعة، حيث ظلت في هذا الوضع وهي بجوار الرصيف حتى وصول السلطات إليها والقبض على المتهم.

وكانت لييتس ، التي تمارس رياضة جيو جيتسو لمدة أربع سنوات ، تقف خارج منزل عائلتها في مدينة مانوس البرازيلية، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي ، حيث كانت تفتح بوابة منزلها عندما قام اللص وشريكه بمحاول سرقة هاتفه عبر سيرهم بدراجة نارية، إلا أن الشابة استطاعت في الإيقاع به و ولوي ذراعه بشكل مؤلم وموجع.

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