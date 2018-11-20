طلاب من أجل مصر تسيطر على انتخابات الجامعات الحكومية

أقامت كافة الجامعات الحكومية المصرية الانتخابات التصعيدية بمختلف الجامعات وعددهم 26 جامعة.



أسفر ذلك عن تسمية أمناء اللجان الطلابية ومساعديهم على مستوى الجامعات، وأيضا انتخاب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات ونوابهم حيث أسفر ذلك عن سيطرة العناصر المعتدلة من أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" على مقاعد رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية كافة.



