ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب من أجل مصر تسيطر على انتخابات الجامعات الحكومية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:36 م
طلاب من أجل مصر
طلاب من أجل مصر
مصطفى الرماح
أقامت كافة الجامعات الحكومية المصرية الانتخابات التصعيدية بمختلف الجامعات وعددهم 26 جامعة.

أسفر ذلك عن تسمية أمناء اللجان الطلابية ومساعديهم على مستوى الجامعات، وأيضا انتخاب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات ونوابهم حيث أسفر ذلك عن سيطرة العناصر المعتدلة من أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" على مقاعد رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية كافة.

loading...

ترشيحاتنا

جنود مجهولة خلف الكواليس في منتدى شباب العالم.. شاهد

ايمي تدخل السجن قبل أيام من زفافها بسبب فضيحة

صراع مميت بين فرسين ينهشان أعناق بعضهم الآخر.. صور

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 10 ملايين مواطن.. ونسبة الإصابة لا تتعدى 5%

ماكرون يتدخل بعد القبض على كارلوس غصن عملاق صناعة السيارات

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

أمين الفتوى: لا مانع من خروج الأرملة في فترة العدة بشرطين.. فيديو

تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بـ التلاعب بالبورصة إداريا

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

حازم إمام يرفض الرحيل عن الزمالك

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت
متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو
الأوقاف: نصارع الزمن لتحقيق أهداف الرئيس السيسي.. فيديو
شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو
أطفال يقدمون برنامج صباح الخير يا عرب لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟