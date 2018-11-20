برلماني: استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الشركات تاريخية

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة،خطة واستراتيجية الحكومة التى استعرضها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة واستغلال الأصول غير المستغلة وموقف شركة الحديد والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات بأنها تاريخية وغير مسبوقة خاصة أن تطبيقها ونجاحها سوف ينتشل شركات قطاع الأعمال العام من مستنقع الضياع والانهيار والفساد.





وأشاد " زين الدين " فى بيان له،بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى اصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع المهم الذى عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضى.





وأشار إلى الأهمية القصوى لتصريحات الوزير التى أكد فيها امام اللجنة أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017 وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.





وقال النائب إن هذا الحديث من وزير قطاع الاعمال العام يتطلب وقفة من الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الصناعة ورئيسها المهندس محمد فرج عامر لتنفيذ هذه الاستراتيجية على ارض الواقع مؤكدا ان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة الى رابحة واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات واعادة هيكلتها واستغلال اصولها افضل استغلال.





وأعلن " زين الدين " تأييده لطب اللجنة من وزير قطاع الأعمال العام الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشان شركات القطاع مشيدا بتصريحات المهندس محمد فرج عامر التى اعلن فيها ان اللجنة سوف تعد تقريرا شاملا عن ملف شركات قطاع الاعمال العام وسوف تطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزراء قطاع الاعمال العام والمالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة لمناقشات البرلمان للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب مؤكدا ان هذا التقرير سيكون من اهم وثائق مجلس النواب لانه سوف يساعد الحكومة فى انتشال شركات قطاع الاعمال العام من الانهيار.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان الشركات الخاسرة التى اعلن عنها وزير قطاع الاعمال العام امام لجنة الصناعة بالبرلمان ليست مسئولية الحكومة الحالية وانها هى مسئولية الحكومات والانظمة السابقة التى كانت صامتة وتتفرج قبل عام 2011 وعلى مدى اكثر من 40 عاما على خسائر هذه الشركات وعدم التدخل لإصلاحها مؤكدا ان البرلمان الحالى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ليس ضد الحكومة او يتصد لها الاخطاء ولكن نحن نريد الاصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة الى رابحة من اجل زيادة الانتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالمز



