محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر.. فيديو وصور

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأيضًا لوران ديبوك مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، إضافة إلى المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، فضلًا عن كوكبة من قضاة مصر وسدنة العدالة.



وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، فى كلمته، أن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة الغير شرعية يعد نموذجًا للتكاتف الذى تعيشه مصر الجديدة ، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016 ، بجانب أنها لا تحوى أي معسكر للاجئين بإعتبارهم من الضيوف.



وأكد أحمد إبراهيم أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات.



وأضاف أن ذلك يتوازى مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا سواءً من خلال توفير فرص العمل أو السكن الملائم أو المنشآت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية باعتبار أن الشباب هم ركيزة التنمية في الحاضر والمستقبل.



وأشار محافظ أسوان إلى أن المرحلة الحالية، تحتاج إلى كل يد تبني وتعمر ولذا فإن المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للاستفادة من مبادرات "مشروعك ورائدات الأعمال ومشاريع مصر"، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى معيشة محدودي الدخل، بجانب إلزام مسؤولي المشروعات الجارية على أرض المحافظة بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسواني، وهو الذي شهد في المقابل وعيًا وتغيرًا ملموسًا في ثقافة الشباب بالاتجاه إلى العمل الحر الأكثر ربحًا ودخلًا.