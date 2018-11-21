دجوكوفيتش ونادال وفيدرر وزفيريف على قمة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش من توسيع الفارق مع الإسباني رافاييل نادال، والسويسري نوفاك دجوكوفيتش ، في صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس "إيه تي بي" مع صدور آخر تصنيف لهذا العام.



وحافظ دجوكوفيتش، على الصدارة برصيد 9045 نقطة، ليأتي بعد ذلك نادال ثانيا برصيد 7480 نقطة، ثم فيدرر، ثالثا برصيد 6420 نقطة، فيما جاء في المركز الرابع، الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 6385 نقطة، ثم الأرجنتيني خوان بوترو برصيد 5300 نقطة.



واحتل المراكز من السادس إلى العاشر: الجنوب أفريقي كيفين أندرسون ، والكرواتي مارين سيليتش ، والنمساوي دومينيك تيم ، والياباني كي نيشيكوري ، والأمريكي جون إيسنر ، برصيد 4710 و4250 و4095 و3590 و3155 نقطة على التوالي.



يذكر أن موسم بطولات "إيه تي بي" قد انتهى هذا الأسبوع بفوز زفيريف على دجوكوفيتش في نهائيات الجولة العالمية ، ليكتمل تصنيف الرجال دون تغيرات أخرى حتى نهاية العام الجاري حيث تتبقى بطولتا "تشالنجر" فقط.