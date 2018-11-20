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برلمان

بدراوى: أتمنى كسب ثقة أعضاء الهيئة العليا للوفد لانتخابي سكرتيرا عاما للحزب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:04 م
فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي
معتز الخصوصى
قال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد إنه سيترشح على منصب سكرتير عام الحزب مجددا، خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.

وأكد "بدراوى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المنصب ليس بجديد عليه، حيث إنه كان يشغل هذا المنصب من قبل، متمنيا أن يحوز على ثقة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ويكون عند حسن ظنهم خلال اجتماع الهيئة العليا اليوم.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، قرر عقد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد والمنتخبة، اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الوفد بالدقي.

ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد وما يستجد من أعمال، حيث تنتخب الهيئة العليا لحزب الوفد أعضاء المكتب التنفيذى للحزب على منصب سكرتير عام حزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب ونواب رئيس الحزب وأمين صندوق الحزب وأمين مساعد صندوق الحزب.

وكانت قد أجريت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم 9 نوفمبر، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا للحزب و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية.
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