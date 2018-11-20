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اقتصاد

القابضة للسياحة: تطوير فندق شهر زاد بقيمة 70 مليون جنيه

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:19 م
ميرفت حطبة رئيس مجلس
ميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة
علياء فوزى
أكدت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركة قطاع الأعمال العام،أن الفترة الماضية شهدت جهودا لإنهاء جميع المشاكل التاريخية فى كل الشركات التابعة.

ونوهت حطبة،لـ"صدى البلد"،إلى أنه جارى تطوير فندق شهر زاد بتكلفة 70 مليون جنيه وذلك بعد حل النزاع القضائى مع إحدى الشركات التي استأجرت الفندق لمدة 25 عاما لم تقم بدفع الإيجار لصالح ايجوث المالكة له وتم التوصل لعمل عقد ثلاثى واستبدال شركة ايفديكو بشركة هاريزو السعودية التى دفعت مديونيات ايفديكوا البالغة 9 ملايين وتقوم حاليا بعملية التطوير.

فيما يتعلق بتسجيل ارض قصر عزيزة فهمى بعد الاتفاق مع الوراثة أكدت حطبة،أنه جارى تسجيل الأرض والإشهار تمهيدا لطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص،مشيرة إلى وجود تصور لمشروع واعد فندقى يتضمن اسكان سياحى ومركز تجارى حراج طابقين و نفق للشاطئ على غرار سان ستيفانو.

وعلى جانب آخر،رحبت حطبة،بدخول شركاتها التابعة ضمن برنامج الأطروحات إذ أردت الدولة هذا،لافتة إلى أن طرح الشركات فى البورصة اسلوب جيد للتمويل ويؤدى لانتعاش البورصة المصرية ولدينا شركة مصر للفنادق مطروح بالفعل بنسبة 25%.
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