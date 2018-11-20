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أخبار العالم

رفض طلب كوسوفو في الانضمام إلى الإنتربول كعضو بالمنظمة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
أ ش أ
فشلت كوسوفو في محاولتها للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" كإحدى الدول الأعضاء.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم /الثلاثاء/ أن الدول الأعضاء في المنظمة صوتوا اليوم على طلب انضمامها خلال اجتماع الجمعية العامة إلا أن كوسوفو فشلت في الحصول على ثلثي أصوات الدول الحاضرة وهي النسبة المطلوبة لتتمكن من أن تصبح عضوا كاملا بالمنظمة.

فيما تمكنت دول مثل كيريباتي وفانواتو من الانضمام إلى المنظمة كأعضاء جدد.

يذكر أنه في حال تمت الموافقة على انضمام كوسوفو إلى المنظمة، فستكون كوسوفو قادرة على طلب إصدار "إشعارات حمراء" من الإنتربول لاعتقال مسئولين صرب تعتبرهم كوسوفو مجرمي حرب.

وتعد الإشعارات الحمراء إنذارات يتم توزيعها من قبل الإنتربول على جميع الدول الأعضاء للتعرف على الشخص المطلوب اعتقاله من قبل دولة آخرى. وتقول الإنتربول إن هناك 57 ألفًا و289 إشعارا نشطا باللون الأحمر حول العالم.
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