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أخبار العالم

الرئيس العراقي يبحث مع المهدي جهود استكمال التشكيل الوزاري

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جهود استكمال التشكيل الوزاري للحكومة العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم "الثلاثاء"، إن الرئيس برهم صالح ناقش خلال لقائه اليوم رئيس مجلس الوزراء جهود استكمال الكابينة الوزارية والانتهاء منها وحشد الجهود من أجل دعم الحكومة.

وأضافت أن رئيس الجمهورية أطلع رئيس مجلس الوزراء على نتائج زياراته الأخيرة لدول (الكويت، الإمارات، الأردن، إيران والسعودية)، مؤكدا رغبة هذه الدول الكبيرة في تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق.

وأكد صالح أن دول المنطقة والجوار أبدت ارتياحها للانتصارات التي حققها العراق ضد عصابات (داعش) الإرهابية واستمراره بملاحقة خلاياه.

من جهته، أكد عبد المهدي أهمية جولة رئيس الجمهورية الإقليمية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق المتواصل والتكامل بين السلطات الثلاث؛ لرفع مستوى العلاقات مع دول المنطقة والعالم.
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