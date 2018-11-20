رئيس الوزراء العراقي للمبعوث الروسي: دور العراق سيكون أكبر ومحوريا في المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن العراق بدأ يستعيد عافيته وأن دوره سيكون أكبر ومحوريا في المنطقة.



وقال عبد المهدي -خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء العراقية "نينا"- "إن سياستنا الخارجية تتمثل في أن نكون على علاقات جيدة مع جميع الدول وحريصون على تنفيذها.



ونقل بوجدانوف، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين، والتهاني لعبد المهدي بتشكيل الحكومة، مؤكدين دعم روسيا للعراق في جميع المجالات.



وأكد بوجدانوف -خلال اللقاء- حرص روسيا على تعميق العلاقات والتنسيق المشترك مع العراق في مختلف المجالات.

وقدم بوجدانوف دعوة من الرئيس بوتين لعبد المهدي لزيارة روسيا، كما قدم عبد المهدي دعوة مقابلة لبوتين لزيارة العراق.