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برلمان

برلماني: وفرنا حماية قانونية للأطفال ضد الخطف

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
الطفل
الطفل
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن هناك مجموعة من القوانين التى أصدرها المجلس لحماية الأطفال والتى تتضمن تغليظ عقوبة خطف الاطفال فى قانون العقوبات الأمر الذي يمثل توفير حماية قانونية ضد خطف الأطفال.

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة الدستورية تناقش مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة والذي يهتم بمشاكل الأطفال ومواجهتها، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 5 قوانين فى انتظار دخولها الجلسة العامة للموافقة عليها وإصدارها.

وأكد النائب أن البرلمان قام بإدخال تعديلات على قانون التعليم فى ظل توجه الدولة واهتمامها بالطفل بشكل عام، فضلاً عن مشروع قانون زواج القاصرات، وتجريمه مشيرا الى أن هذا المشروع ينتظر فقط رأى الجهات المعنية.
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