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أخبار العالم

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل جاسوسا لداعش في الفلوجة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ما سمته بجاسوس الدواعش بقضاء الفلوجة في الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - أن قواتها في الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع فوج استطلاع واستخبارات الفرقة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اصطياد جاسوس للدواعش بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له بقضاء الفلوجة في الأنبار.

وأوضحت أن المعتقل من المعروفين كأحد العناصر الأمنية لعصابات (داعش) والمسؤول عن جمع المعلومات عن القوات الأمنية والمواطنين، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب.
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