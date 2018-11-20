الرئيس اللبناني يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة عيد استقلال لبنان

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان.
وذكر مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الرئيس السيسي أكد في برقيته على عمق أواصر الأخوة والمحبة بين مصر ولبنان، والتطلع من أجل تعزيزها وترسيخها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.
وذكر مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الرئيس السيسي أكد في برقيته على عمق أواصر الأخوة والمحبة بين مصر ولبنان، والتطلع من أجل تعزيزها وترسيخها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.