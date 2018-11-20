ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة عيد استقلال لبنان

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
أ ش أ
تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان.

وذكر مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الرئيس السيسي أكد في برقيته على عمق أواصر الأخوة والمحبة بين مصر ولبنان، والتطلع من أجل تعزيزها وترسيخها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.
loading...

ترشيحاتنا

يمني يفض اشتباك على إسطوانات الغاز بـ قنبلة يدوية.. فيديو

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

شابة تكسر ذراع قاطع طريق حاول سرقة هاتفها المحمول .. فيديو

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالكويت

وصف تفصيلي لـ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه

تعرف على مصير باسم مرسي مع الزمالك

تعرف على المدة العلاجية لـ أحمد زاهر بعد سقوطه من على المسرح

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت

نورا.. ضحية تعدي مدرس أسيوط: كنت سعيدة باصطحاب المحافظ لي في أول يوم دراسة.. فيديو

بسبب الترجي التونسي.. إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي من قبل الكاف

الأمم الأوروبية.. تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بـ التلاعب بالبورصة إداريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

الصلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

الآلاف يشاركون بدورة المولد النبوي بالأقصر..صور

وزير التنمية الجنوب أفريقي يزور مشروع بركة غليون ومزارع سمكية .. صور

فيديو

خبير: 4 حيل جديدة لحماية الإيميل من التجسس والاختراق..فيديو
قنصل البحرين بالقاهرة يوضح تفاصيل الانتخابات البرلمانية..فيديو
محمد موسى لـ جو شو: أنت مين؟.. فيديو
الأوقاف: الدعاة المودرن نجوم شباك ولا يؤثرون فى الشباب ..فيديو
نورا.. ضحية تعدي مدرس أسيوط: كنت سعيدة باصطحاب المحافظ لي في أول يوم دراسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟