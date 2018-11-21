ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.. ومواردنا المائية محدودة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه يتم مناقشة قانون الري الجديد منذ ما يقرب من 7 أشهر وأنهم بصدد الانتهاء منه وصدوره قريباً.

وأكد ملك في تصريحات لـ"صدى البلد" أن القانون يهدف إلى تعظيم الاستفادة من النيل وحظر التعدي عليه ومعالجة القصور والأزمات التي نعاني منها حاليا، مشيرًا إلى أن مواردنا في المياه محدودة حيث إن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.

وأضاف عضو لجنة الزراعة، أنه يجب العمل على توعية الناس بأهمية المياه وأهمية ترشيد استخدامها والعمل على إيجاد مصادر بديلة متنوعة للمياه مثل تحلية البحار واعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف، ومياه الصرف الزراعي واستخدامها مرة أخرى وإدخالها في عمليات الري.
loading...

ترشيحاتنا

حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

نيمار يتعرض لإصابة قوية.. تعرف على التفاصيل

ترامب يتخذ خطوة غير مسبوقة بشأن تحقيقات التدخل الروسي

الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات

فريق سوهاج يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء تليفونات بنى سويف

المدير التنفيذي للأهلي يكشف عن كواليس مكالمة الخطيب بعد الجراحة الناجحة

مفاجأة.. أداة جديدة للإرهابيين تهدد العالم..صور

ولي العهد السعودي يلبي رغبة طفل ويمنحه سيارة مرسيدس.. فيديو

نوع من الزيوت يقضي على تقصف الشعر للأبد

شاهد.. ماعز تلد مخلوقا غريبا يشبه الإنسان والخنزير

ترامب: سألتقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين

باريس سان جيرمان في خطر .. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟