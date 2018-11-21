برلماني: حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.. ومواردنا المائية محدودة

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه يتم مناقشة قانون الري الجديد منذ ما يقرب من 7 أشهر وأنهم بصدد الانتهاء منه وصدوره قريباً.





وأكد ملك في تصريحات لـ"صدى البلد" أن القانون يهدف إلى تعظيم الاستفادة من النيل وحظر التعدي عليه ومعالجة القصور والأزمات التي نعاني منها حاليا، مشيرًا إلى أن مواردنا في المياه محدودة حيث إن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.



