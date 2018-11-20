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أخبار البلد

الأهرام تحتفل بمئوية الشيخ زايد آل نهيان.. كتاب توثيقي لرحلة حكيم العرب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
تنظم مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة الإمارات لدى مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الشيخ زايد آل نهيان، تحت عنوان "زايد في القلب"، بقاعة الماسة في 25 من نوفمبر الجاري، الساعة الخامسة مساءً بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين.

وتبدأ الاحتفالية بتسجيل الحضور، وكلمات افتتاحية لكبار الحضور، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الراحل حكيم العرب ومؤسس دولة الإمارات سمو الشيخ زايد آل نهيان، ويعقب ذلك جلسة عمل بعنوان (زايد والقضايا العربية والمصرية)، و(دور زايد في دعم التنمية الاقتصادية في مصر والعالم العربي). 

وفي إطار هذه الاحتفالية سيتم إصدار كتاب وثائقي عن الشيخ زايد، وهو الكتاب الذي يشارك فيه نخبة من كبار المفكرين، والمؤرخين، والمثقفين، ويعتبر الكتاب وثيقة علمية وإعلامية بما يحويه من معلومات بعضها يتم التوثيق له للمرة الأولى، ومنها نصوص وثائقية لبعض الاتفاقات، ومصادر إعلامية أرشيفية مضى عليها عقود، منها على سبيل المثال أول حديث صحفي للشيخ زايد نشر في الأهرام عام 1968، وكان آنذاك أميرًا لإمارة أبو ظبي، أي قبل الاستقلال وتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث سنوات.

ويحوي الكتاب، أيضا توثيقا لمواقف سياسية تؤرخ لبواكير الدعم المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر للفكر الوحدوي في الخليج العربي، وتأسيس اتحاد إماراتي أبو ظبي ودبي في عام 1968، وبعد ذلك أسبقية الاعتراف المصري في عهد الرئيس السادات باستقلال دولة الإمارات العربية المتحدة 1971، والتي أصبح الشيخ زايد آل نهيان أول رئيس لها.

ويتضمن الكتاب أيضًا كتابات لكبار الكتاب وشهادات معاصرة، تستخرجها الذاكرة الإعلامية من دائرة النسيان، ويجسد هذا الكتاب وتلك الاحتفالية حالة الوفاء المصري المستحق للشيخ زايد آل نهيان المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي بادل مصر حبا بحب ووفاء بوفاء، إضافةً إلى عدد كبير من الصور النادرة للشيخ زايد آل نهيان في مراحل حياته المختلفة.

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