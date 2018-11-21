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برلمان

برلمانية: نواجه إهدارا كبيرا للمياه بسبب التعامل الخاطئ في استخدامها

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
النائبة ثريا الشيخ
النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب
القسم السياسي
عبَّرت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب عن دهشتها بسبب طريقة تعامل المصريين الخطأ مع المياه، قائلة: "احنا البلد الوحيدة اللي بتغسل عربياتها بالمياه التي نشربها".

وأضافت الشيخ في تصريحات لـ"صدي البلد" أننا نواجه إهدارا كبيرا في المياه بسبب تعاملنا الخطأ في استخدامها وعدم وجود ثقافة لترشيدها، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بعمليات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحار، كما أن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية وواجبة.

ونوهت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، بضرورة استخدام الطرق الحديثة في الري والابتعاد عن الطرق القديمة مثل الري بالغمر لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، مؤكدة على أهمية معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مرة أخري في مجال الزراعة.
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