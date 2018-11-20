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برلمان

برلمانية: خطاب الرئيس في احتفالية المولد النبوي له دلالات مهمة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:22 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوى الشريف، والذى يحتوى على دلالات ورسائل مهمة والتى من أبرزها أن هناك إساءة كبيرة جدًا للإسلام يجب أن يتم التصدي لها بالحفاظ على سمعة المسلمين عالميًا، بغض النظر عن الأسباب.

وأضافت عطوة فى بيان صحفى أن الرئيس السيسي دعا المصريين إلى أن يقف كل فرد من أفراد المجتمع أمام مسؤوليته، سواء من حيث أمانة الكلمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان حقيقة الدين الإسلامى السمح، وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله بالباطل بالحجة والبرهان.

وطالبت رجال الدين والعلماء بمزيد من الجهد بشأن مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، والمزيد من تلك الجهود لإعادة قراءة تراثنا الفكرى قراءة واقعية مستنيرة نقتبس من ذلك التراث الثرى ما ينفعنا فى زماننا ويتلائم مع متطلبات عصرنا وطبيعة مستجداته ويسهم فى انارة الطريق بمستقبل مشرق لوطننا وأمتنا والأجيال القادمة من أبنائنا.
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