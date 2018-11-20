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اقتصاد

أسعار الدهانات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
أيمن سيد
شهدت أسعار الدهانات في تعاملات الأسواق اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا، حيث سجل الكيلو جرام من معجون بلاستيك داخلي قيمة 6 جنيهات، بينما بلغ سعره في نفس الشهر من العام الماضي قيمة 4.7 جنيه.

وبلغ سعر اللتر من البلاستيك مط داخلي عالى الجودة 32 جنيهًا، في حين سجل البلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي قيمة 47.25 جنيه، بينما سجل دهان بلاستيك واجهات قيمة 48.3 جنيه.

وبالنسبة لسعر لتر اللاكيه نصف لامع فسجل 48.4 جنيه، فيما سجلت الدهانات الأسمنتية قيمة 3.2 جنيه لكل كيلو جرام.
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