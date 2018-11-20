مستشفى منوف العام مقبرة المرضى.. القطط تشارك المرضى النوم بالغرف.. القمامة تحاصر المكان.. الأسّرة بلا وسائد

القطط تنام بجوارنا في غرف المرضى

الأطباء يعاملوننا كأننا نعمل عندهم ولسنا مرضي نحتاج الرعاية

مكتب مدير المستشفى مغلق أمام المرضى ولا يجوز لأحد الدخول لإبداء أي شكوى

الأسرة بلا وسائد

يعاني مستشفى منوف العام حالة من الإهمال والتقصير الشديدين من قبل المسئولين والعاملين بها في جميع مرافق المستشفى، سواء من ناحية الاهتمام بالنظافة والتعقيم أو من حيث الاهتمام بالمرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتملأ القطط جنبات المستشفى وسراير المرضى حتى غرف النساء والتوليد لم تنجو من وجود القطط بداخلها.فبمجرد دخولك للمستشفى تصاب بحالة من الإغماء من هول الرائحة الكريهة التي تقابلك في مدخل المستشفى ولا تعلم مصدرها لدرجة تصيبك بالقيء، وتجبرك على ترك المريض الذي تصحبه للمستشفى وتهرب لاستنشاق بعض الهواء النظيف بدلا من الرائحة الكريهة التي تملأ جنبات المستشفى.فلو أجبرتك الظروف في يوم من الأيام وذهبت لمستشفى منوف العام برفقة أي شخص تعرفه قد أصابه مكروها وهرولت به للمستشفى لإنقاذه فبمجرد أن تطأ قدمك المستشفى فسوف تعلم انك قد جئت به لإنهاء حياته في هذه المقبرة التي تحمل اسم مستشفي.قسم الطوارئ المتواجد في مدخل المستشفى تجده عن آخره مليئا بحالات الطوارئ مثل الحوادث وغيرها ولكن تجد المرضى يفترشون الطرقات وليس لهم طريقة لإنقاذ أنفسهم سوى الصراخ والعويل حتى يأتي إليهم أحد الأطباء للكشف عليهم.الإجراءات الروتينية تسيطر على المستشفى دون أدنى اهتمام بحياة المرضى الذين يتوافدون على المستشفى، كل ما يهم العاملون بالمستشفى أولا وأخيرا هو تسديد رسوم الإيصالات قبل عمل أي إجراء داخل المستشفي.أما بالنسبة لحالة النظافة العامة للمستشفى تعتبر معدومة نهائيا في القطط تملأ جنبات المستشفى وأكياس القمامة ملقاة على جانب الطرقات الخاصة بـحجرات المرضي ودورات المياه الموجودة بالمستشفي لا ترتقي أبدا للاستخدام الآدمي ما جعل الذين يترددون على المستشفى يذهبون لمسجد مجاور للمستشفى لقضاء حاجاتهم.فضلا عن المعاملة البهيمية من العمال والممرضين وأطباء المستشفى للمرضى وذويهم المتواجدين معهم بالمستشفي، فلا يجوز لك الاستفسار من أية طبيب عن حالة المريض الذي برفقتك والا سوف تنال مالا يرضيك من وابل من التأنيب.وتحدث إلينا الحاج محمد جمال 56 عاما قائلا: ذهبت بوالدتي ذات يوم في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا لمرورها بأزمة قلبية مفاجئة فهرولت بها لمستشفى منوف العام لتلقي العلاج بالمستشفى مفروض انه مستشفى طوارئ يعمل لمدة 24 ساعة، ودخلت للمستشفي أجري بها هنا وهناك كي أجد أحدا ينقذها ولكن هيهات حتى ينزل الطبيب من الاستراحة وذلك بعد عدة مكالمات من الاستقبال حتى تمكنوا من إيقاظ الطبيب وإنزاله الطوارئ ولكن مع نزوله كانت قد فاضت روح والدتي لربها.وتحدث أيضا أحمد فتحي قائلا: أصيب شقيقي في يده إصابة بالغة وذلك أثناء قيامه بإصلاح شباك شقته فكسر الزجاج وأصيب بقطع كبير في الشرايين وهرولنا به للمستشفى لإنقاذه ودمه يسيل وقد أغرق ملابسه وبمجرد دخولنا الطوارئ قوبلنا بفتور وهدوء شديدين ومضى ما يقرب من نصف الساعة ونحن نجلس وشقيقي بجواري ينزف دمه ونحن نصرخ لينقذه أحد حتى جاء طبيب الطوارئ وقام بعمل إسعافات أولية له وأخبرنا بالانتقال به لمستشفى آخر لتلقي العلاج لان المستشفى غير مؤهل لتلقي مثل هذه الحالات.ويوجه أهالي دائرة منوف حديثهم لمسئولي الصحة بالمحافظة: هل مستشفى منوف العام لا يقع في الإطار الرسمي لمهام عملهم حتى يتم الاهتمام به أو العمل على تطويره لجعله ملائما للاستخدام الآدمي.