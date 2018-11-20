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ديني

ساحة الحسين تمتلئ بزوار الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوي..صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
نهلة الشربينى _ كريم ناصر
امتلأت ساحة مسجد الحسين بالزوار منذ صباح اليوم، القادمين من المحافظات المختلفة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ضمن احتفالات الطرق الصوفية بالمسجد اليوم.

وشهد محيط مسجد الحسين، تكثيف أمني مشدد منذ استعدادا للاحتفالات، حيث حضرت مدرعات من أجهزة الداخلية وسيارات شرطة، وسيارات إطفاء تحسبا لحدوث أي مشكلة.

وتقيم اليوم الثلاثاء المشيخة العامة للطرق الصوفية، احتفالات المولد النبوى الشريف، والتي تبدأ بانطلاق موكب صوفى من مسجد سيدى صالح الجعفرى عقب إقامة صلاة العصر وينتهون به إلى ساحة مسجد الحسين.

وينعقد مساء حفل دينى كبير يقام بعد صلاة العشاء، وذلك داخل المسجد ويحضره نخبة كبيرة ومميزة من ممثلى مؤسسات بعض الدولة وعدد من السفراء وعلماء الدين ومشايخ الطرق الصوفية ومحبى التصوف.
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