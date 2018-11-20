ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رفع درجة التأهب في غزة .. الفصائل الفلسطينية تتخوف من سيناريو 2008

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت رفع درجة التأهب خشية عملية عسكرية إسرائيلية مفاجئة.

وأضافت الصحيفة أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه مع أعضاء حزب "الليكود"، إن أعضاء حكومته ينتظرون من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية السابقة ضد غزة أثار مخاوف الفصائل.

وتابعت الصحيفة اللبنانية أن الأجنحة العسكرية للفصائل حافظت على استنفارها، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تعمل وفق خطة طوارئ خشية استهدافها بسيناريو شبيه بما حدث عام 2008، وأدى لاستشهاد أكثر من 250 عنصرًا أمنيًا خلال الضربة الجوية الأولى.

يذكر أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، دعا الفصائل الفلسطينية للتعاون واستغلال الفرصة التي تقودها الجهود المصرية حتى تنقذ الوضع في غزة"، مطالبًا كل الأطراف بتخفيف التصعيد واستغلال الفرصة المتاحة، وأن على إسرائيل أن تعي أن غزة على وشك الانفجار.
loading...

ترشيحاتنا

بسبب الترجي التونسي.. إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي من قبل الكاف

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

محمد فضل الله يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس

الكويت تعاقب 6 شركات ومكتبا هندسيا بعد أزمة الأمطار

قصة العروسة والحصان.. متى دخلت حلوى المولد إلى مصر

ننشر خطاب الكاف بشأن إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي بسبب الترجي

في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

الملك سلمان يدشن مشاريع تبوك بتكلفة 11 مليار ريال

بشهادة الكاف.. تتويج الترجي التونسي بدورى أبطال إفريقيا باطل

شاهد..لقطات حية من حادث خروج قطار ركاب عن القضبان فى أسبانيا

تطورات جديدة في واقعة الترويج الإلكتروني لبيع أسد في أسيوط

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

الصلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

الآلاف يشاركون بدورة المولد النبوي بالأقصر..صور

وزير التنمية الجنوب أفريقي يزور مشروع بركة غليون ومزارع سمكية .. صور

فيديو

خبير: 4 حيل جديدة لحماية الإيميل من التجسس والاختراق..فيديو
قنصل البحرين بالقاهرة يوضح تفاصيل الانتخابات البرلمانية..فيديو
محمد موسى لـ جو شو: أنت مين؟.. فيديو
الأوقاف: الدعاة المودرن نجوم شباك ولا يؤثرون فى الشباب ..فيديو
نورا.. ضحية تعدي مدرس أسيوط: كنت سعيدة باصطحاب المحافظ لي في أول يوم دراسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟