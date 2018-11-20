رفع درجة التأهب في غزة .. الفصائل الفلسطينية تتخوف من سيناريو 2008

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت رفع درجة التأهب خشية عملية عسكرية إسرائيلية مفاجئة.



وأضافت الصحيفة أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه مع أعضاء حزب "الليكود"، إن أعضاء حكومته ينتظرون من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية السابقة ضد غزة أثار مخاوف الفصائل.



وتابعت الصحيفة اللبنانية أن الأجنحة العسكرية للفصائل حافظت على استنفارها، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تعمل وفق خطة طوارئ خشية استهدافها بسيناريو شبيه بما حدث عام 2008، وأدى لاستشهاد أكثر من 250 عنصرًا أمنيًا خلال الضربة الجوية الأولى.



يذكر أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، دعا الفصائل الفلسطينية للتعاون واستغلال الفرصة التي تقودها الجهود المصرية حتى تنقذ الوضع في غزة"، مطالبًا كل الأطراف بتخفيف التصعيد واستغلال الفرصة المتاحة، وأن على إسرائيل أن تعي أن غزة على وشك الانفجار.

