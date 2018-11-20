قصة العروسة والحصان.. متى دخلت حلوى المولد إلى مصر

الحمصية والسمسمية والفولية، فضلا عن عروسة المولد ذات الألوان الزاهية وحصان الحلوى، وغيرها مما تعددت أشكالها وحلا مذاقها، من حلوى المولد النبوي الشريف، التي تميز الاحتفال بمولد أشرف الخلق في مصر.



التاريخ حمل إلى مصر عادات جميلة تميز احتفالاتها الدينية والتاريخية، وترتبط غالبا بمأكولات وطقوس لا توجد إلا في مصر، إلى الحد الذي أجمع فيه المغتربون في الأمة العربية والإسلامية على أن الاحتفالات بالمناسبات الدينية لا نشعر بها إلا في مصر" لما تمتلكه من حفاوة بتلك الأيام المباركة وصبغة تاريخية أصيلة وبهجة في إحياء الذكرى.



وعن ارتباط حلوى المولد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيجمع خبراء التراث على انها عادة تعود في أصلها إلى الفاطميين أصحاب الريادة في إدخال كثير من المظاهر الاحتفالية إلى مصر.

وتعددت الروايات حول بداية حلوى المولد، إذ تشير قصص الأثر إلى أن أن خلفاء الدولة الفاطمية، يعمد إلى تشجيع جنوده بتزويجهم من عرائس جميلة وذلك مكافأة لهم على انتصاراتهم، حتى أصبحت عادة في كل عام أن يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفة بصناعة عرائس جميلة من الحلوى، لتقديمها كهدايا إلى القادة المنتصرين وإلى عامة الشعب والأطفال.

أما الرواية الأخرى فتحكي أن الحاكم بأمر الله، كان يحب أن تخرج إحدى زوجاته معه فى يوم المولد النبوي، فظهرت في الموكب بثوب ناصع البياض وعلى رأسها تاج من الياسمين، فقام صنّاع الحلوى برسم الأميرة والحاكم فى قالب الحلوى على هيئة عروس جميلة، و فارسا يمتطي جواده، بعد ذلك أمر الحاكم بأمر الله أن تتزامن كل أفراح الزواج وعقد القران مع مولد النبى، وهو ما يفسر سر العروس التى تُصنع فى موسم المولد بشكلها المزركش وألوانها الجميلة.

من ناحيته يشير محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق وعضو المجلس الأعلى للثقافة، إلى أن الفاطميين برعوا في استمالة الشعب بالاحتفالات والمهرجانات بدلا من استخدام السيوف والتهديد للدرجة التي كانت مصر عندها لها لونا واحتفالا مميزا بكل مناسبة منذ وقتهم وحتى الآن.

وأشار إلى أن الاحتفالات لم تكن من خلال صناعة الحلوى فقط، بل إنهم أول من عبأوا تلك الحلوى بهدايا إضافية، فكانوا يحشون كعك العيد بالدنانير.