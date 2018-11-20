السفارة الأمريكية: فخورون بالفتاة المصرية زينب متولي على إنجازها

أبدت السفارة الأمريكية في القاهرة فخرها بالفتاة المصرية زينب متولي لفوزها بجائزة the Alumni Impact Award.
وكتبت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تفخر السفارة الأمريكية بالقاهرة بالمصرية المتميزة زينب متولي لفوزها بجائزة the Alumni Impact Award بعد مشاركتها في برنامج بروفشينال فيلوز، أحد برامج التبادل التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية».
ونوهت السفارة ببعض المعلومات عن الفتاة المصرية زينب متولي بتقولها: «اعرف المزيد عن زينب، وأسباب اختيارها للحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تكرم صانعي التغيير من جميع أنحاء العالم http://www.legacyintl.org/highlights/alumni-impact-award-winners/».