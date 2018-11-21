ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: نعكف على مراجعة مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:34 ص
النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن هناك لجنة مصغرة منبثقة من اللجنة الدستورية، والتى تعكف خلال تلك الفترة على مراجعة مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من النائب حلمى الشريف والنائب ثروت بخيت ومشروع آخر مقدم من وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان.

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه ستتم دراسة كافة المشروعات المقدمة وخاصة أن اللجنة التشريعية تحوى عدد من النواب المحامين بها، فضلا عن تعديل النصوص بما يتسق مع الدستور.

وأكد النائب أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الهامة والتى تعكف اللجنة على مناقشتها خلال الفترة القادمة، والتى من بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون إلغاء ندب القضاة الكلي والجزئي، وقانون مكافحة التمييز.

loading...

ترشيحاتنا

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

مصدر أمني يوضح حقيقة حريق أرض زراعية بواحة سيوة

محمد رمضان يعلن أسماء الأفلام الجديدة التي يشارك بها.. فيديو

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

العاهل السعودي يؤدي رقصة العرضة في الجوف.. فيديو

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

التضامن تنظم ورشة عمل لدراسة تيسير تراخيص الحضانات.. اليوم

شاهد.. ماعز تلد مخلوقا غريبا يشبه الإنسان والخنزير

سعاد صالح: من حق الخاطب رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها

الترجي ينافس الأهلي والإسماعيلي على ضم مالانجو مهاجم مازيمبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟