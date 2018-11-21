برلماني: نعكف على مراجعة مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن هناك لجنة مصغرة منبثقة من اللجنة الدستورية، والتى تعكف خلال تلك الفترة على مراجعة مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من النائب حلمى الشريف والنائب ثروت بخيت ومشروع آخر مقدم من وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان.





وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه ستتم دراسة كافة المشروعات المقدمة وخاصة أن اللجنة التشريعية تحوى عدد من النواب المحامين بها، فضلا عن تعديل النصوص بما يتسق مع الدستور.





وأكد النائب أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الهامة والتى تعكف اللجنة على مناقشتها خلال الفترة القادمة، والتى من بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون إلغاء ندب القضاة الكلي والجزئي، وقانون مكافحة التمييز.