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خطر المياه يهدد مصر.. التوسع السكاني ونقص الموارد المائية أبرز التحديات.. برلمانيون: استخدام المصريين خطأ وغير منظم ويجب البحث عن مصادر بديلة.. والحفاظ عليها أصبح ضرورة حتمية وواجبة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
القسم السياسي
  • محمد سعد تمراز: عمليات ري الأراضي الزراعية تستنفذ قدرا كبيرا من المياه
  • مجدي ملك: يجب العمل على توعية الناس بأهمية المياه وترشيد استخدامها
  • ثريا الشيخ: نواجه فقدا كبيرا في المياه بسبب التعامل الخاطئ في استخدامها


في ظل حالة أزمة المياه التي تعيشها مصر، بدأ شعبها يشعر بخطورة هذه القضية والعجز في المياه ومع زيادة العدد السكاني بهذه الصورة يتوقع خبراء بأن يكون هناك حالة من الجفاف.

حيث عبر برلمانيون عن رأيهم تجاه هذه القضية مشيرين إلى استخدام المصريين الخاطيْ للمياه وعدم وجود ثقافة ترشيد، مؤكدين أن الحفاظ عليها أصبح ضرورة حتمية، وأهمية توافر مصادر بديلة من تحلية البحار ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى.

وفي هذا الصدد قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصر تعاني من مشكلة إهدار المياه بشكل كبير، مؤكدا أن البرلمان له دور كبير في هذا الأمر من خلال تشريع قوانين لتجريم إهدار المياه.

وأضاف "تمراز" في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يوجد بالفعل مشروع قانون خاص بالري، يهدف إلى كيفية استغلال الموارد المائية بصورة جيدة وتطوير عمليات الري بشكل عام، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون لوزارتي الزراعة والري والمواطنين أيضا دورا كبيرا للحفاظ على المياه.

وأشار إلى أن عمليات ري الأراضي الزراعية تستنفذ قدر كبير من المياه، لذلك من المهم استيراد المحاصيل التي تستهلك مياه أكثر من الخارج، لافتا إلى أن استهلاك مصر من المياه يصل إلى 114 مليار متر مكعب، وهي كمية كبيرة تستلزم منا الترشيد واستغلالها في أماكنها الصحيحة.

من جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه يتم مناقشة قانون الري الجديد منذ مايقرب من 7 أشهر وأنهم بصدد الانتهاء منه وصدوره قريبا.

وأكد ملك في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون يهدف إلى تعظيم الاستفادة من النيل وحظر التعدي عليه ومعالجة القصور والأزمات التي نعاني منها حاليا، مشيرا إلى أن مواردنا في المياه محدودة حيث أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.

وأضاف عضو لجنة الزراعة، أنه يجب العمل على توعية الناس بأهمية المياه وأهمية ترشيد استخدامها والعمل على إيجاد مصادر بديلة متنوعة للمياه مثل تحلية البحار واعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف، ومياه الصرف الزراعي واستخدامها مرة أخرى وإدخالها في عمليات الري

وعبرت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب عن دهشتها بسبب طريقة تعامل المصريين الخطأ مع المياه قائلة " احنا البلد الوحيدة اللي بتغسل عربياتها بالمياه التي نشربها".

وأضافت الشيخ في تصريحات لـ"صدي البلد" أننا نواجه فقدا كبيرا في المياه بسبب تعاملنا الخطأ في استخدامها وعدم وجود ثقافة لترشيدها، مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بعمليات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحار، كما أن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية وواجبة.

ونوهت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى استخدام الطرق الحديثة في الري والابتعاد عن الطرق القديمة مثل الري بالغمر لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، مؤكدة أهمية معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مرة أخري في مجال الزراعة.
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