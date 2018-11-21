اليوم .. توحيد ملف الإنجاز لأعضاء هيئة التدريس.. ورشة عمل بجامعة بنها

تنظم جامعة بنها اليوم الأربعاء تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة ورشة عمل عن " توحيد ملف الانجاز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة " وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات الدولية والثقافية بالجامعة أن ورشة العمل ينظمها مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات.



