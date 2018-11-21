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محافظات

اليوم .. توحيد ملف الإنجاز لأعضاء هيئة التدريس.. ورشة عمل بجامعة بنها

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
تنظم جامعة بنها اليوم الأربعاء تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة ورشة عمل عن " توحيد ملف الانجاز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة " وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات الدولية والثقافية بالجامعة أن ورشة العمل ينظمها مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات.

وأشار الجيزاوى الى ان ورشة العمل تاتى فى اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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