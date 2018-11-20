ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي بولاق الدكرور يستغيثون من جرائم السيارات بلا لوحات معدنية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
اشتكى أهالي شارع الملكة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، والتي تتسبب في العديد من الحوادث.

وقال سامح مصطفى، أحد أهالي شارع الملكة، في رسالته لـ صدى البلد: «شارع الملكة ببولاق الدكرور يعاني من انتشار الميكروباصات المتهالكة و التي لا تحمل أي لوحات معدنية، وتتسبب في العديد من الحوادث والتي يتمكن أصحابها من الإفلات لعدم وجود لوحات معدنية».

وتابع :«الميكروباص يقف بعرض الشارع ويعطل مصالح الناس، علشان العربية ملهاش لوحات معدنية.. واشتكينا كتير في الحي وكل ما نشتكي يقول مش اختصاصي دا اختصاص المرور».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056 .
loading...

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى: يجب على المصلي التحرك في هذه الحالة

مفاجأة حول مستقبل النني مع أرسنال

بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو

العلمين الجديدة.. أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.. فيديو

شاهد.. مصر للطيران توزع حلوى على المسافرين بمناسبة ذكرى المولد

3 أشهر بحث لكشف غموض جريمة العيد.. زوج أوسيم: مراتي حطت راسي في الوحل وخلفت من راجل تاني

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

فوضى في شوارع فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

المقاولون العرب يكتسح الجونة برباعية في الدوري الممتاز

حالة واحدة لتجنب إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام من الكاف

بسبب الترجي التونسي.. إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي من قبل الكاف

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

رسم بالألوان وكنافة ومشروبات بالمجان أبرز مشاهد احتفالات أهالى الخانكة بالمولد

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

احتفالا بالمولد.. صلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

فيديو

هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو
اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو
الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو
أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو
في يومه العالمي.. سبل لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟