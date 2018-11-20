أهالي بولاق الدكرور يستغيثون من جرائم السيارات بلا لوحات معدنية

اشتكى أهالي شارع الملكة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، والتي تتسبب في العديد من الحوادث.



وقال سامح مصطفى، أحد أهالي شارع الملكة، في رسالته لـ صدى البلد: «شارع الملكة ببولاق الدكرور يعاني من انتشار الميكروباصات المتهالكة و التي لا تحمل أي لوحات معدنية، وتتسبب في العديد من الحوادث والتي يتمكن أصحابها من الإفلات لعدم وجود لوحات معدنية».



وتابع :«الميكروباص يقف بعرض الشارع ويعطل مصالح الناس، علشان العربية ملهاش لوحات معدنية.. واشتكينا كتير في الحي وكل ما نشتكي يقول مش اختصاصي دا اختصاص المرور».



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056 .

