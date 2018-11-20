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حوادث

ضبط أكبر عصابات تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - أحمد مهدى
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عصابة لتزوير المستندات الرسمية بمنطقة شبرا الخيمة.

البداية بورود معلومات للواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام نبيل محمد ع خ، عاطل، ومحمد ح م س، صاحب عمل، بتزوير المستندات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم ضبط المتهمين.

وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر بحوزته على، شهادة من معهد تكنولوجيا للحاسبات مزورة بالاصطناع الكامل، وشهادة خبرة باسم المتحرى عنه / نبيل م ع من الشركة الهندسية للصناعات مزورة بالاصطناع الكامل، و3 سجل تجارى مزورين بالاصطناع الكامل، وخطاب تأمين ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزورين بالاصطناع الكامل، و3 نماذج بيانات نجاح خالية البيانات خاصة بوزارة التربية والتعليم، ونموذج سحب نقدي من بنك الإسكندرية باسم / محمد ر م مزور بالاصطناع الكامل.

وعدد عقد زواج مزور بالاصطناع الكامل، وبيان نجاح باسم نجل المتحرى عنه / أحمد ن ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزور بالاصطناع الكامل، و2 بطاقة رقم قومى لشخصين مختلفين، و 5 صور ضوئية لبطاقات رقم قومى إحداها تخص المتحرى عنه، و 4 قيد ميلاد ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مزورين بالاصطناع الكامل، و 2 نموذج شهادة طبية خاصة باستخراج رخص القيادة مزورين بالاصطناع الكامل، وعدد نموذج تخلف عن أداء خدمة عسكرية مزور بالاصطناع الكامل، وكارنيه منسوب صدوره للمجلس القومى لحقوق المرأة برئاسة الجمهورية باسم المتحرى عنه، ورخصة قيادة خاصة بالمتهم منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة مزورة بالاصطناع الكامل، ومبلغ مالى وقدرة 305 جنيها عملات ورقية مختلفة، وتليفون محمول صينى أسود اللون خاص بالمتهم.

وبتفتيش مسكن المتهم الثانى عثر بحوزته على، 14 صور ضوئية لإفراجات جمركية، وهاتف محمول ماركة سامسونج.

وبمناقشة المتهمين سالفى الذكر أقرا بتحصلهم على المحررات المزورة من محمود ع ص 35 سنة - صاحب محل خدمات كمبيوتر، وقاموا بإرشاد السادة الضباط عن محل خدمات الكمبيوتر والذى يتخذ منه المتهم الثالث مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبتفتيشه عثر على، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وطابعة ألوان، و 2 عقد زواج عرفى خالى البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزوران بالاصطناع الكامل، و 3 بصمة لخاتم يقرا كلية الطب بالقوات المسلحة مزورين بالاصطناع الكامل، و 2 شهادة اعتناق الدين الإسلامى منسوب صدورها للأزهر الشريف يشتبه فى كونها مزورة، وشهادة ميلاد يشتبه فى كونها مزورة، و 13 شهادة بيان نجاح منسوب صدورها إلى عديد من الجهات التعليمية المختلفة مدونة بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، و 9 شهادة بيان نجاح خالية البيانات مزورين بالاصطناع الكامل، وعدد 5 نماذج تأمين مدونه بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، و4 نماذج منسوبة للتأمين والمعاشات بوزارة الدفاع مزورين بالاصطناع الكامل.

وعدد 2 نموزج مفرادت مرتب مدونة بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، وعدد نموذج منسوب لوزارة الصحة مدون بالبيانات مزور بالاصطناع الكامل، وعدد 3 نماذج منسوبه لوزارة القوى العاملة مدونة بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، ونموذج منسوب لمصلحة الضرائب مدون بالبيانات مزور بالاصطناع الكامل، وخطاب موجه من التأمين والمعاشات لمرور القليوبية مدون بالبيانات مزور بالاصطناع الكامل، وشهادة اعتناق للدين الإسلامى خالية من البيانات مزور بالاصطناع الكامل، وقيد طلاق خالى البيانات مزور بالاصطناع الكامل، ومبلغ مالى وقدرة 4600 جنيه عملات ورقية مختلفة.

وأمر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.
ضبط أكبر عصابات تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية.. صور
ضبط أكبر عصابات تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية.. صور
ضبط أكبر عصابات تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية.. صور
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