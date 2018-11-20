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توك شو

اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
عرضت فضائية "FRANCE 24 Arabic" تقريرًا خاصا بشركة أمريكية قد أعلنت عن تطوير اختبار خاص بالتنبؤ بذكاء الطفل قبل ولادته.

وذكر التقرير أن الشركة وجهت بأن هذا الأختبار لا يهدف لانتقاء الأجنة وفق جودة جيناتهم، وليس أيضًا إختيار الأطفال الذين يتمتعون بمستوى ذكاء مرتفع والتخلص من باقي الأجنة.

وتابع التقرير أن الهدف من هذا الاختبار هو تحديد إمكانية إصابة الجنين ببعض الإعاقات المعرفية، مشيرًا إلى أن الاختبار يتم فقط للأجنة التي تنتج عبر التلقيح الاصطناعي.
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