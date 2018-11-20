مجازاة مدير الشئون القانونية ومحاميين بجهاز مدينة دمياط الجديدة

قضت المحكمة التأديبية بدمياط بمجازاة مدير الشئون القانونية بجهاز تنمية ميناء دمياط الجديدة ومحاميين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.



أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد إ س أ، المحامي بالإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أغفل اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لدى مباشرته التحقيق مع م ا د من العاملين بالجهاز جهة عمله بخصوص انقطاعه عن عمله بتراخيه في الاطلاع على الأوراق بمحضر التحقيق وكذا عدم إيراد ساعة قفل محضر الاطلاع وعدم استكمال التحقيق المجرى مع سالف الذكر وعدم استيفاء توقيع المذكور عليه.



وأضافت المحكمة أن فايزة م ع ا، المحامية بالإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لم تقدم مذكرة دفاع عن الجهاز في الدعوى رقم 316 لسنة 2016 م .ج والدعوى رقم 222 لسنة 2016 م .ج كفر سعد، وتقاعست عن اتخاذ إجراءات تصحيح الخطأ الوارد بالعقد ومحضر التسليم لقطعة الأرض محل التداعي في الدعوى رقم 891 لسنة 2009 م. ج كفر سعد، ولم تحرر مذكرة رأي بشأن الحكم الصادر فيها بالإحالة للقضاء الإداري وأغفلت متابعة جلساتها أمام محكمة القضاء الإداري، كما لم تستوف ملفي الدعويين رقمي 1227 لسنة 2012 ، 2345 لسنة 2013 م .ج كفر سعد وذلك بخلوها من أي أوراق قضائية أو أحكام بشأنهما.



وجاء بأوراق القضية أن المخالفة قعدت عن إرفاق الحكم الصادر في الدعوى رقم 434 لسنة 2016 مدني جزئي كفر سعد بتاريخ 19/12/2017، ولم تقدم مذكرة دفاع عن الجهاز في الدعوى رقم 331 لسنة 2016 م .ج دمياط الجديدة وكذا ابان استئنافها برقم 412 لسنة 2017 مدني مستأنف كفر سعد وقعدت عن إرفاق صورة الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2017 وما تم بشأنه.



وتضمن الحكم أن محمود ع ج س، مدير الشئون القانونية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية مما كان من شأنه عدم انتظام قيد بيانات سجلات الحصر العام والقضايا تحت الرفع والقضايا المبتدئة والأحكام والقضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة والتنفيذ والحجوزات والشكاوى والتظلمات وقيد التحقيقات وقيد العقود والأعمال القانونية الأخرى والحفظ العام ولجان التوفيق في المنازعات.



وتبين عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال إنشاء سجلات الوارد والصادر وتوزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وسجل قيد الطعون وسجل التنفيذ ضد الجهاز وسجل الأعضاء ويومية السجلات، كما لم يقم بمباشرة أي عمل من الأعمال القانونية بالإدارة بصفة أصلية أو اشرافية مما كان من شأنه ارتكاب كلا من الأول والثانية والثالث المخالفات المنسوبة إليهما، وقدم أرقام وبيانات وإحصائيات إلى لجنة التفتيش الفني عن الإدارة رئاسته بتاريخ 1/1/2018 تختلف عما هو ثابت بالسجلات، وتقاعس عن إسناد ثمة أعمال إلى ش ع ق عضو الإدارة القانونية منذ تاريخ التحاقها بالعمل بالإدارة.



وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول محمد إ س والمحالة الثانية فايزة م ع بالخصم من راتبهما، وبمجازاة المحال الرابع محمود ع ج س بعقوبة اللوم.