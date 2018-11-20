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أخبار العالم

البروفيسور مجدي يعقوب يجري عمليات جراحة قلب في إثيوبيا.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت حساب "إثيوبيا بالعربي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الطبيب المصري العالمي، البروفيسور مجدي يعقوب، يجري عمليات جراحية للقلب في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا.

وقال الحساب الذي يتخصص في نشر أخبار إثيوبيا باللغة العربية: "في بادرة إنسانية معتادة، قام جراح القلب المصري البروفيسور مجدي يعقوب بإجراء عمليات قلب مفتوح لعدد من المرضى في #أديس_أبابا.

ولفت إلى أن د. مجدي انشأ في 2014م وحدة العناية المركزة لجراحات القلب فى مستشفى بلاك ليون بأديس أبابا، وله عدة زيارات إلى #إثيوبيا.
البروفيسور مجدي يعقوب يجري عمليات جراحة قلب في إثيوبيا.. صور
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