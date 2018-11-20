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أخبار البلد

فادي وجودي: لابد من التعاون لصد الانتهاكات ضد الطفل

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
أمل مجدى
قال فادي وجودي المحامي وعضو "المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل" إن الطفل يتعرض لكل أشكال الانتهاكات في مصر من عنف أسري ونفسي وجسدي والعمالة في تزايد خاصة في قرى الصعيد.

وأضاف "وجودي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قانون الطفل رقم 128 لعام 2008 كان يهتم بتوفير منظومة العدالة في أي درجة من التقاضي لكن المشكلة التي تواجه القانون هو تفعيله.

وأكد أن القانون كان يهتم بالعدالة الإصلاحية وليس العدالة الجنائية ولا نحتاج إضافة مواد للقانون الموجود، لكن يمكن إضافة لجان حماية وتطوير لدور الرعاية لأنه لا يمكن أن تعمل منظمات المجتمع المدني وحدها، بل يجب أن نتعاون لحل المشاكل التي تواجه الأطفال.
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