جمال شحاتة يفوز بمنصب أمين الصندوق المساعد بالوفد

فاز الدكتور جمال شحاتة، بمنصب أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد بالتزكية.



وتنتخب الهيئة العليا لحزب الوفد أعضاء المكتب التنفيذى للحزب على منصب سكرتير عام حزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب ونواب رئيس الحزب وأمين صندوق الحزب وأمين مساعد صندوق الحزب.



وكانت قد أجريت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم 9 نوفمبر الماضى ، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا للحزب و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية.