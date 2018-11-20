ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الرسول في عيون الشعراء المسيحيين.. يا من سريتَ على البراق وجُـزت أشواط العَنان

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
لم يقتصر مدح الرسول على الشعراء المصريين فقط، فهناك الكثير من المسيحيين الذين امتدوا النبي، الذي يحتل العالم الإسلامي اليوم بذكرى مولده، فهناك الشاعر السورى "جاك شماس" الذى كتب قصيدته "خاتم الرسل"، وغيره من الشعراء.

وكشفت تلك الظاهرة التي تعود إلى شعراء المهجر الذين عاشوا فى القرون الوسطى مثل الشاعر "إلياس فرحات" و"مطران خليل مطران"، وغيره الكثير، عن جو التسامح الدينى والعلاقات الإنسانية بين الأقباط والمسلمين، لحبهم للرسول لأن الشعر لا يكتب دون إيمان حقيقى بما يدور فى نفس الشاعر.

ولم تنتقل تلك الظاهرة إلى الشعراء المسيحيين المصريين، لأن الوضع يختلف لدى اللبنانيين والشوام بصفة عامة، لأن شعراء المهجر كانوا يعيشون ويؤمنون بالفلسفة الصوفية التى تدعو لوحدة الوجود ووحدة الأديان، ولم يتوقفوا عند الصراعات المذهبية الضيقة.

وقال الشاعر مطران خليل مطران، فى قصيدته "رسالة محمد رسالة الله": "عانى محمد ما عانى بهجرته.. لمأرب فى سبيل الله محمود"، بينما امتدحه الشاعر إلياس فرحات فى إحدى قصائده قائلًا: "غمر الأرض بأنوار النبوة.. كوكب لم تدرك الشمس علوه".

وأيضًا امتدحه الشاعر السورى وصفى قرنفلى قائلًا: "قد يقولون: شـاعرٌ نصرانى يرسل الحب فى كِذابِ البيانِ..
يتغنى هوى الرسولِ .. ويهذى بانبـثاق الهـدى من القرآنِ
ينـتحى الجبهة القويةَ يحدوهـــا رياءً والشعر (لا وجدانى)
كذبوا – والرسولِ – لم يجرِ يومًا بـخلاف الذى أكن لساني".

وأيضًا مدحه الشاعر السورى "جورج صيدح" قائلًا: "يا من سريتَ على البراق وجُـزت أشواط العَنان.. آن الأوان لأن تجـــدّد ليلة المعـراج .. آن عرّج على القدس الشريـف ففيه أقـداسٌ تهـان".

وكذلك لشاعر السورى جورج سلسلتى: "يا سيـدى يا رسول الله معذرةً إذا كبا فيك تبيـانى وتعبـيرى.. ماذا أوفيك من حق وتكرمةٍ وأنت تعلو على ظنى وتقديرى؟!.. وأنت ربُّ الأداء الفـذ فى لغةٍ تشأو اللُّغى حسنَ تنميقٍ وتصويرِ"، والشاعر إلياس قنصل: "رسولَ الله: عفوَك؛ إن عذلى لتنبيه النفوس الغافلات.. كتـابك زينة الأجيال تزهو بمـعجز آيهِ أمُّ اللغات.. ودينُك نعمةٌ فى الكون أضاءت فنوَّرَت النواحى المظلمات".
loading...

ترشيحاتنا

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالكويت

بسبب الترجي التونسي.. إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي من قبل الكاف

قرينة الرئيس تهنئ المسلمين بالمولد النبوي: لا تحقرن من المعروف شيئا

4 مشاهد تكشف تورط الكاف فى تتويج الترجى باللقب الإفريقى على حساب الأهلى

أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو

وصف تفصيلي لـ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه

الأمم الأوروبية.. تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت

صحيفة: الدعارة تضاعفت في عهد أردوغان 220%

اختبارات الأسلحة الأمريكية المدمرة بصحراء كاليفورنيا .. فيديو

سعفان يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر.. فيديو وصور

شجاعة رقيب شرطة تنقذ مواطنا من الغرق ببني سويف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

رسم بالألوان وكنافة ومشروبات بالمجان أبرز مشاهد احتفالات أهالى الخانكة بالمولد

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

احتفالا بالمولد.. صلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

فيديو

هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو
اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو
الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو
أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو
في يومه العالمي.. سبل لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟