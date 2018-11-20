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تعليم

تربية رياضية المنوفية تنظم دورة الإصابات والتأهيل البدنى

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
مروة فاضل
افتتح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فعاليات دورة الإصابات الرياضية والتأهيل البدني بكلية التربية الرياضية بالجامعة المنوفية، بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية، الدكتور أحمد فاروق مدير مركز الخدمة العامة، الدكتور هشام جمعة منسق الدورة.

أشاد رئيس جامعة المنوفية بأنشطة الكلية وما تنظمه من دورات تدريبية فى مختلف المجالات الرياضية فى إطار دورها التعليمى والخدمى للمجتمع ككل، مؤكدا أهمية تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الإصابات الرياضية التى قد يتعرضون لها خلال تدريباتهم وممارستهم الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأضاف الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية أنه في كثير من الأحيان يتعرض الرياضي أو اللاعب للإصابة التي تختلف في حدتها من الخفيفةِ إلى القويَّة، ويُصابُ بها الشخصُ إذا أدّى التمارين بشكلٍ خاطئ، أو استخدم الأدوات ذات الجودةِ المُتدنية، أو عدم الإحماء قبل ممارسة الرياضةِ، أو التعرّض للسقوط، لذا حرصا من الكلية على سلامة طلابها نظمنا هذه الدورة لإلقاء الضوء على مختلف الإصابات الرياضية وطرق علاجها.

ويحاضر في الدورة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال الإصابات الرياضية والتأهيل البدني وهم: الدكتور محمد مرسال وكيل كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور مجدي وكوك أستاذ الإصابات الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا ورئيس الجهاز الطبي بنادي طنطا الرياضي، الدكتور أحمد سعودي عبد العظيم أخصائي تخدير وعلاج ألم بمستشفي السكة الحديد وطبيب منتخب مصر الأول رجال للكرة الطائرة ورئيس الجهاز الطبي للكرة الطائرة بنادي الزمالك الإسعافات الأولية في إصابات الملاعب، الدكتور سامح ظلام رئيس الجهاز الطبي لمنتخب المصري لكرة الطائرة.
تربية رياضية المنوفية تنظم دورة الإصابات والتأهيل البدنى
تربية رياضية المنوفية تنظم دورة الإصابات والتأهيل البدنى
تربية رياضية المنوفية تنظم دورة الإصابات والتأهيل البدنى
تربية رياضية المنوفية تنظم دورة الإصابات والتأهيل البدنى
تربية رياضية المنوفية تنظم دورة الإصابات والتأهيل البدنى
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