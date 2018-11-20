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أخبار البلد

وزير بريطاني لرجال دين: نستطيع التغلب على التحديات وصنع الفرص للجميع..صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:45 م
محمود نوفل
أعرب اللورد طارق أحمد وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد عن سعادته بلقاء الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية حيث قال " سررت بزيارة مفتي مصر شوقي علام لمناقشة تعزيز قيم الوحدة والاحترام ومكافحة التطرف".

كما التقى الوزير البريطاني على هامش زيارته إلى مصر مع كبار رجال الدين والأكاديميين والمعلقين الذين يعملون على تعزيز قيم الاحترام والتنوع الدينى والتسامح.

وأكد أحمد خلال اللقاء قائلا: نحن قوة أكبر معا تستطيع التغلب على التحديات وصنع الفرص للجميع. "

وفي سياق آخر التقى الوزير البريطاني مع مساعد وزير الخارجية إيهاب جمال الدين حيث تناقشا في مواضيع متعددة بما فى ذلك زيادة التعاون البريطانى - المصري، وحرية الدين أو المعتقد، والمساواة بين الجنسين.
وزير بريطاني لرجال دين: نستطيع التغلب على التحديات وصنع الفرص للجميع..صور
وزير بريطاني لرجال دين: نستطيع التغلب على التحديات وصنع الفرص للجميع..صور
وزير بريطاني لرجال دين: نستطيع التغلب على التحديات وصنع الفرص للجميع..صور
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