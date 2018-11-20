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حوادث

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:02 م
محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين
ايمن رياض
شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر مدير الأمن، جلسة الصلح رقم 28 لهذا العام والتي نظمتها لجنة المصالحات بمركز ملوى، بين عائلتي أولاد جميل مهني وأولاد الغزالية بقرية البياضية التابعة لمركز ملوى، حيث تم إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية في جو يسوده الرضا بين أطراف العائلتين.

حضر جلسة الصلح أعضاء لجنة المصالحات بملوى، والدكتور أحمد طلب وكيل الازهر، وعدد من ممثلي وزارة الاوقاف والكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، والعميد مصطفي منتصر مأمور مركز ملوي والعميد فادى وديع رئيس مركز ملوي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أشاد المحافظ خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية امن المنيا ولجان المصالحات وكبار العائلات في القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة من اجل القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.

وأكد أن جرائم الثأر تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي، لافتا الى أن إنهاء الخصومات الثأرية يعكس مدى تغيير الثقافات والأفكار السائدة لدى الأهالي وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح .
محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور
محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور
محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور
محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور
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