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سيارات

صدى البلد ينشر خريطة 4 تعديلات مرورية بالطرق الرئيسية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:50 م
تعديلات مروية
تعديلات مروية
أحمد مهدي
أفادت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، في بيان لها، عن تعديلات مرورية بأربعة أماكن مختلفة علي الطرق والمحاور الرئيسية في إطار خطط التطوير والإنشاءات.

ويأتي علي رأس التعديلات المرورية، طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وذلك في إطار إنشاء كوبري علوي بمنطقة قلما بالكيلو 19، حيث تستمر مدة الأعمال 9 أشهر للمرحلة الأولي بالاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، من تاريخ 19 نوفمبر، علي أن تبدأ المرحلة الثانية في الاتجاه الآخر عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وتستمر لمدة 9 أشهر.

وتكون المرحلة الأولي عبارة عن استقطاع عدد ٢ حارة مرورية من أقصي يمين الطريق في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، مع ضم الحارة الثالثة إلي الاتجاه الآخر ليصبح عرض الطريق الزراعي ٤ حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، لمسافة 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية لمسارها الطبيعي، وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى بعد 9 أشهر سيتم البدء في المرحلة الثانية، علي أن يتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة الي الإسكندرية، وتحويل الحركة المرورية للانحراف يسارا واستخدام الكوبري المنشأ حديثا، واستحداث حارتين بالأراضي الملاصقة للاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، لتسيير الحركة للقادم من الإسكندرية، علي أن تستمر الأعمال لمدة 9 أشهر إضافية.

كما يشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، تعديلات مرورية في إطار عمليات إحلال الكابلات الهوائية المارة بالطريق بكابلات أرضية، وتكون الأعمال عبارة عن إزالة ٣ كابلات هوائية "بدون كهرباء" وكذا إزالة الأعمدة المثبتة عليها علي الطريق بالاتجاهين من الكيلو ١٣٠ وحتي الكيلو ١٣٣.

وسيتم إيقاف الحركة المرورية بالاتجاهين لمدة ٥ دقائق لكل كابل من الثلاثة، وذلك الجمعة ٢٣ نوفمبر الجاري في الفترة من ٦ ص حتي ٤ م، كما يتم استقطاع الحارة اليسرى لرفع ٣ أعمدة بمنتصف الطريق والمثبت عليها الكابلات، في ذات التوقيت.

فيما يتم إغلاق الطريق الدائرى جزئيا لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير وتنفيذ إصلاحات للحواجز الخرسانية وكشط الطبقة اﻷسفلتية فى المسافة من المريوطية حتى الواحات فى الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتأتي التعديلات المرورية باستقطاع حارة مرورية من 4 حارات و سيتم ترك الباقى لحركة السيارات وبمجرد انتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر وستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

ويشهد الطريق الدائري تعديلات مرورية أخرى في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية للطريق.

وتشمل التعديلات المرورية، استقطاع الحارة اليسري من كل اتجاه لتأمين منطقة الأعمال في الحواجز الخرسانية بمنتصف الطريق، واستقطاع الحارة اليمني من كل اتجاه لتأمين الأعمال في الحواجز الخرسانية الجانبية، علي ان تكون مدة الأعمال، شهر، تبدأ الأربعاء ٢١ نوفمبر، يوميا لمدة ٥ ساعات من ١٢ صباحا حتى ٥ صباحا.

ومن المقرر، أن تقوم إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.
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