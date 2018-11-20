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منوعات

اختبارات الأسلحة الأمريكية المدمرة بصحراء كاليفورنيا .. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت القوات البحرية الأمريكية عن فيديو درامي يوضح كيف يتم اختبار الأسلحة في صحراء ولاية كاليفورنيا، على مدار الشهر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أنتج الفيديو بواسطة قسم أسلحة مركز الحرب الجوية البحرية، وهي الوحدة المسؤولة عن اختبار قدرات الأسلحة المستخدمة في طائرات البوارج البحرية الأمريكية.

يظهر الفيديو قيام القوات باختبارات على طائرات بدون طيار من طراز UTAP-22 ، وصواريخ أرض جو تطلق من على الكتف ، وذخائر موجهة من أرض أرض ، وقنابل خارقة للوقود ، وصواريخ كروز توماهوك التكتيكية.


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