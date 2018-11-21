قدري أبو بكر: الاحتلال يستخدم الرعاية الصحية فى تعذيب الأسرى.. فيديو

قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني، إنه لا توجد أي رعاية صحية توفرها سلطات الاحتلال في السجون للأسرى الفلسطينيين، بل إنهم يكتفون بإعطاء المرضى على تفاوت درجة أمراضهم مجرد «قرص» مسكن لكل من يشتكي من أي مرض.



وأضاف «أبو بكر»، في حوار لـ«صدى البلد»، أن الممرض الإسرائيلي يمر على غرف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، يمنح أي مريض بأي مرض معين مجرد «قرص» مسكن، ذاكرا قصة طريفة تعكس مدى الإهمال الصحي الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون، بأن أسيرا اشتكى للممرض من أن بنطاله قصير فقام بإعطائه «القرص» المعتاد.



وأكد وزير الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال يستخدم الرعاية الصحية للأسرى كنوع من العقاب، وأكبر دليل على هذا واقعة تمت من قبل وعاصرها شخصيا تمثلت في قصة شاب كان في سجن «عسقلان»، وكان المسئولون عن السجن يكرهونه نظرا لصموده في التحقيقات، فكان يشكو من مشكلة في أحد ضروسه، ولكن الدكتور رفض خلع ضرسه وأصر على خلع 4 أسنان من مقدمة فمه، ووافق فقام الطبيب الإسرائيلي بخلع أسنانه الأمامية.



وتابع: "وبعد أسبوعين ذهب مرة أخرى إلى الطبيب، ولكن الطبيب قام بخلع ضرسه السليم بجوار الضرس المريض، وهذا يعبر عن سادية الاحتلال والمسئولين عن المعتقلات".