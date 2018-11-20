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مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند الإكثار من حلاوة المولد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:04 م
اسعار حلاوة المولد
اسعار حلاوة المولد
اسماء محمد
قال الدكتور محمد ناصر، خبير الغذاء والتغذية، أن حلوى المولد لها مذاق شهى وطيب يجعل الجميع يحب تناولها وللأسف لاينتبه البعض للكمية التى يتناولها منها ويأكل أكثر من القدر الطبيعي المسموح به.

وأضاف "ناصر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حلوى المولد تضيف الى جسم الانسان الكثير من المواد الحافظة والألوان والنكهات الصناعية حيث أن منظمة الصحة العالمية حددت الكمية المسموح بها للإنسان فى اليوم بملى جرامات قليلة جدا وبالتالى فالإكثار من الحلوى يتسبب فى زيادة هذه المواد مما يسبب مشكلات كثيرة منها الحساسية وتؤذى الجهاز العصبى.

وأشار "ناصر " الى أن السعرات الحرارية العالية الموجودة والسكر وبدائل السكر وبالتى فالاسراف فيها يسبب العديد من المشكلات الصحية خاصة على أصحاب الأوزان الزائدة ومرضى القلب والضغط والسكر والأوعية الدموية.
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