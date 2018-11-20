شاكيرا توجه رسالة إلى قادة العالم في اليوم العالمي للطفل

شاركت النجمة العالمية شاكيرا صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها مع عدد من الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل.



ووجهت شاكيرا رسالة إلى قادة العالم من خلال تغريدتها، إذ قالت: «اليوم هو يوم الطفل العالمي أكثر من 260 مليون طفل وشاب خارج المدرسة على مستوى العالم .. يرجى توقيع عريضة اليونيسف التي تدعو قادة العالم لتحسين التعليم لكل طفل، معا .. يمكننا تغيير هذا».



يذكر أن أخر أعمال شاكيرا الفنية كان فيديو كليب أغنية "ندى" التي حققت مشاهدة كبيرة بمجرد طرحها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تخطت النصف مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

