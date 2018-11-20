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ثقافة

كتاب جديد من أدب الرحلات عن كوريا واليابان

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثًا كتاب "كوريا واليابان"، وهو الكتاب الخامس ضمن سلسلة أدب الرحلات الشهيرة "حكايات مرحة وتأملات" للكاتب المصري والرحالة جمال عمارة.

ويحكي الكتاب الجديد عن رحلة الكاتب إلى كل من كوريا واليابان والأماكن التي زارها هناك ويتحدث عن نماذج من البشر تحدث معهم.

ويفيد الكتاب كل من يفكر في تجربة السفر إلى بلاد أخرى من خلال العديد من المعلومات الشيقة عن أهم المدن والمزارات السياحية في كل من كوريا واليابان.

يشار إلى أن السلسلة من أحدث ما ظهر في مجال أدب الرحلات، وهي تحكي في سرد ممتع عن رحلات الكاتب للبلاد التي زارها –والتي تجاوزت 20 دولة من أجمل دول العالم- وعن الأشخاص الذين قابلهم وتحاور معهم.

ويعد أهم ما يميز السلسلة –كما يتضح من عنوانها- أنها تقدم المعلومات عن الأماكن والأشخاص بأسلوب مرح وخفة ظل واضحة، وفي نفس الوقت تمتاز بالعمق الشديد في الأفكار والتأملات المطروحة.

يذكر أن جمال عمارة ليس جديدًا على عالم الكتب، فهو مؤلف لسلسلة من كتب الكمبيوتر والبرمجة، كما أنه يقود واحدة من أكبر حركات الترجمة الحديثة والتي نقلت مئات من أحدث الكتب العالمية إلى اللغة العربية.
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