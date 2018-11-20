شاهد.. احتفالات الإثيوبيين بالمولد النبوي الشريف

احتفل الإثيوبيون في مدينة أديس أبابا والمدن الإثيوبية الأخرى بالمولد النبوي الشريف. بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم تنظيم الإحتفال في العاصمة أديس أبابا بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي، في مسجد أنوار أكبر مسجد في العاصمة، بحضور ممثلي المجلس الإسلامي، والجماعات الصوفية ، وعدد من أعضاء البعثات الديبلوماسية .



و قدم الشيخ طه محد هارون إمام مسجد أنوار، في الافتتاحية، أناشيد وقصائد ومدح في النبي صلى الله عليه وسلم تناولت مراحل حياته العطرة قبل وبعد البعثة.



ودعا نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة أديس أبابا، حاج نور حسين، المسلمين في اثيوبيا وفي مدينة اديس أبابا خاصة الى المشاركة في المجالات الاجتماعية والانسانية ودعم جهود التنمية التي تشهدها البلاد..



وقال أيضا أدعو مسلمي اثيوبيا بأن يدعوا الله حتى يعم السلام والمحبة في البلاد.



ومن جهته قال نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية بالنيابة حاج محد حاج عمر إن الرسول بعث رحمة للعالمين وبميلاده لا نفرح اليوم فقط بل يجب أن نفرح في حياتنا كلها وحتى يأتينا اليقين .



وأضاف قائلا إننا حين نحتفل بهذا اليوم البهيج يجب علينا أن يكون أخلاقنا أخلاق الرسول وعملنا عمل الرسول المتمثل بالتسامح والمحبة والتكاتف والتعاون والعفو وغير ذلك.



و أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا عن إجازة رسمية لموظفي القطاع العام بمناسبة المولد النبوي الشريف.