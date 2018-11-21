ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مدينة طوخ لصدى البلد: توسعات بمحطة مياه العبادلة باستثمارات 100 مليون جنيه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
المهندس محمد خيرى
المهندس محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ انه يجرى حالياً أعمال توسعات محطة مياه الشرب العملاقة بقرية (العبادلة) وذلك لخدمة أهالى قرى مركز طوخ.

وأضاف "خيرى" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن المحطة تعمل بطاقة 69 الف م3/س،  وجار توسعات بها لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف لتر م3/يوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه وقد تم الانتهاء من 90% من أعمالها.

وكان محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم قد تفقد توسعات محطة مياه طوخ وأمر بضرورة إزالة تراكمات الأعمال ورد الشيء لأصله فور الانتهاء من المشروع.
loading...

ترشيحاتنا

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

إطلالة مشرقة لـ شيرين رضا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

حسن حسنى ينهار من البكاء بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. فيديو

مفاجأة.. أداة جديدة للإرهابيين تهدد العالم..صور

نائبة إيطالية تهاجم حكومة بلادها عقب استقبال أمير قطر

ليلي علوي تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بمشاركة أزارو والنقاز وساسي.. المغرب يفوز على تونس بهدف نظيف وديا

روجينا بإطلالة غير موفقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

ترامب يكشف نتيجة تحقيقات المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد بـ القاهرة السينمائي.. فيديو

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟