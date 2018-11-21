رئيس مدينة طوخ لصدى البلد: توسعات بمحطة مياه العبادلة باستثمارات 100 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ انه يجرى حالياً أعمال توسعات محطة مياه الشرب العملاقة بقرية (العبادلة) وذلك لخدمة أهالى قرى مركز طوخ.





وأضاف "خيرى" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن المحطة تعمل بطاقة 69 الف م3/س، وجار توسعات بها لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف لتر م3/يوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه وقد تم الانتهاء من 90% من أعمالها.



