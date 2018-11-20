مشروبات تخلصك من أضرار حلاوة المولد بعد تناولها

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن أصناف الحلوى اللذيذة التي يتم تناولها خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف موجودة فى مصر منذ العصر الفاطمى وهى سلاح ذو حدين تجمع بين الفوائد والأضرار وهذا يتوقف على نوعية وجودة المواد المصنوعة منها ونسبها والكمية التي يتم يتناولها فى اليوم الواحد.



نصح "سعيد" بانتقاء أصناف الحلوى الجيدة موثوقة المصدر وعدم الانسياق وراء الأنواع الرديئة زهيدة الثمن لضمان جودتها وصلاحيتها ويفضل الانواع الطبيعية الخالية من مكسبات الطعم واللون والرائحة الصناعية، مؤكدة على عدم الإسراف منها حتى للأصحاء الذين لا يعانون من أى أمراض أو زيادة فى الوزن.



نصح "سعيد" بتناول بعض المشروبات الدافئة بعد تناول حلوى المولد القادرة على القضاء على آثار السكر والسموم من الجسم وتقوية الجهاز المناعى لمكافحة أى مواد ضارة ، وهى: البردقوش أو الحلبة أو الشاى الأخضر أو الشمر أو الزنجبيل بالقرفة لتقليل نسبة ترسيب السكر فى الدم.