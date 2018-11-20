عمرو سمير عاطف: قادرون على منافسة ديزني.. وهذا سبب اختفاء أعمال الأطفال

قال السيناريست عمرو سمير عاطف، إن سبب عزوف المؤلفين عن كتابة الأعمال الفنية الخاصة بالأطفال «كارتون وعرائس متحركة وغيره»، يعود إلى عدم وجود جهة إنتاجية تتولى إنتاج تلك الأعمال.



وأضاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة كانت تحتكر إنتاج هذه الأعمال، وحينما ابتعدت عن الإنتاج اختفت تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن عودة أعمال الأطفال على الشاشة مرة أخرى، لا يجب أن يكون من خلال تدخل الدولة في الإنتاج، ولكن يجب أن يكون من خلال دعم المنتجين وتشجيعهم.



وتابع عمرو في تصريحه أنه يرى أن دعم المنتجين وتشجيعهم يأتي من خلال رفع الضرائب على تلك الأعمال باعتبار أن تلك الصناع لا تدر أي عائد على الدولة أو المنتجين لأن رصيدها صفر، وبالتالي لن تتضرر الدولة من رفع الضرائب على الأعمال الفنية الخاصة بالطفل، موضحا أن الأعمال الفنية الخاصة بالأطفال غير مكلفة إنتاجيًا، إذ لا تتخطى تكلفة إنتاج مسلسل واحد للطفل ربع ما تتطلبه المسلسلات التليفزيونية الطويلة للكبار من إنتاج، بمعنى أننا نستطيع إنتاج 4 مسلسلات للأطفال بمعد إنتاج مسلسل واحد للكبار.



وأشار إلى أن هذه أعمال الأطفال تحقق مشاهدات وترافيك أعلى من أعمال الكبار، لأن المشاهد البالغ لا يرى أي عمل أكثر من مرة واحدة فقط، لكن الطفل لديه الدافع إلى مشاهدة أعماله عدة مرات، وهذا ما جعل شركة نيت فليكس تحقق مزيد من النجاحات والأرباح الطائلة، لأنها خلقت لديها جمهور من الأطفال لديه الرغبة في المتابعة، وبالتالي يستمر دفع الإشتراكات، مشددا على أنه يمكن استغلال أعمال الأطفال الفنية وتوجيهها تعليميًا من خلال قنوات وبرامج مخصصة لتعليم الأطفال عن طريق عمل فني يشاهده على الشاشة، مشيرًا إلى أننا لدينا الإمكانية في صناعة هذه الأعمال باحترافية لا تقل عن أعمال ديزني العالمية، والدليل أن مسلسل "عالم سمسم" تم تنفيذه في 30 دولة حول العالم، وكانت مصر رقم 2 من حيث جودة التنفيذ.



وأكد "عمرو"، أن هذه الأعمال تجلب الإعلانات أكثر من أي عمل آخر، والدليل أيضًا أنه حينما تم إنتاج جزء جديد لمسلسل "بكار" الشهير وتم عرضه على قناة النهار الفضائية قبل عامين، احتل الترتيب رقم 3 على أبسوس، أي أنه تابعه ما يقرب من 45 مليون عبر الشاشة، وهذا ساهم في زيادة نسب الإعلانات على القناة، منوها بأنه يوجد عدة خرافات يتبناها البعض، ومنها مثلًا أن أعمال الأطفال باهظة التكلفة الإنتاجية، في حين أنها أوفر بكثير من أي عمل فني آخر، بالإضافة إلى خرافة تقول إن هذه الأعمال لا يشاهدها أحد ولا تحقق أرباحا على العكس تمامًا بأن جمهورها أكثر بكثير من أي عمل فني آخر، لافتًا إلى أنه لديه عدة خطط لتطوير صناعة أعمال الأطفال الفنية لكن لا أحد يهتم بالطفل.