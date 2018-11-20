الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة بـ5 محافظات.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن "القاهرة–الجيزة - القليوبية - الغربية - الفيوم"، حملات تموينية مُكبرة.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 14 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و196 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و14 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و69 قضية فى مجال الغش التجارى، و605 قضايا فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.



كما تم ضبط 27 قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها، و22 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.



وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 70 قضية تموينية متنوعة، أبرزها "16 قضية فى مجال الرقابة على أسعار السلع، 18 قضية فى مجال الرقابة على الصحة".



وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط مصطفى.م.ع - صاحب مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، لقيامه بتجميع وحيازة كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع تصنيع الأغذية ، وبحوزته "9,240 طن منتجات غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى".



وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط "عبدالرحمن.ع.ع " صاحب مصنع "بدون ترخيص"لإنتاج وتصنيع المقرمشات "سناكس" مستخدمًا خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الادمى ، وعُثر بداخل المصنع المُشار إليه على "خط إنتاج كامل بمعدات وماكينات تعبئة وتغليف ، 2 طن ذرة ، 500 كرتونة فارغة للتعبئة ، 1000 كرتونة بداخلها أكياس "سناكس" منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع".



وتم ضبط عبدالمنعم.ص.م- 64 سنه - صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة، بدائرة قسم شرطة قها ، وذلك لحيازته كميات من اللحوم والأسماك المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وزنت نحو "500 كيلو جرام" بقصد طرحها للبيع ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط فهمى.ع.م - صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة قسم شرطة قهـا ، وذلك لحيازته كميات من اللحوم والأسماك المجمدة مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت نحو "250 كيلو جراما" بقصد طرحها للبيع ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط 57 قضية تموينية متنوعة" أبرزها "8 قضايا فى مجال الرقابة على أسعار السلع، 32 قضية فى مجال الرقابة على الصحة".



وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط عمرو.م.أ - 37 سنه، حال قيادته السيارة رقم "9786 –ع.م.أ" ، بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وبحوزته كمية من الحلويات وزنت نحو ( طن ، و700 كيلو جرام) مدون عليها تاريخ إنتاج مزور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.

