أهالي الدقهلية: زيادة بسيطة بحلوى المولد النبوى الشريف ..صور

توافد العديد من أبناء الدقهلية على محلات حلويات المولد النبوي الشريف لشرائها، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ.



"صدى البلد" التقى مصطفى محمد أحد أصحاب المحلات الخاصة بحلوى المولد النبوى وتحدث قائلا أنا من محافظة الغربية باجي في مناسبات الإسراء والمعراج والمولد النبوى الشريف، والحمد لله الإقبال ممتاز والأسعار ارتفعت عن السنة اللى فاتت، عروسة المولد بـ البلاستيك ب100 جنيه والملبن بـ60 والمشكل بـ70 وأهم شيء إن الناس هنا عرفتنى وكل موسم بيجيوا يشوفونا ويشتروا".



بينما قال أحد المواطنين ويدعى سعد محمد "الاسعار زادت شئ بسيط عن الموسم الماضى هناك محلات أسعارها مرتفعة، تعودنا أن نشتري من أماكن معينة فى المنصورة أسعارها مناسبة وليست عاليه كما فى المحلات الشهيره واكثر حلوى نشتريها الملبن والفولية.



أما نورا مجدى ، ربة منزل، فتقول: "اشتريت لأولادى أكتر من علبة نحتفظ بها لعدة ايام وهناك فرق كبير فى السعر هنا ومحلات كبيرة والطعم رائع ونتعامل معهم ونشترى منهم منذ 6 أعوام".

